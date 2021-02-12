بسبب تسرب مواد بترولية.. التحفظ على مشرف مشروعات «غاز تك»

قررت نيابة الإسماعيلية اليوم الجمعة التحفظ على مشرف مشروعات بشركة "غاز تك" لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية، على ذمة واقعة تسرب مواد بترولية مخلوطة بالماء داخل محطة "الشروق" بالكيلو 4 بطريق "الإسماعيلية القاهرة الصحراوي"، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الطريق، وقد تسببت الواقعة فى حريق ضخم لولا تدخل الحماية المدنية والسيطرة على اندلاع النيران لراح ضحيتها عشرات الأرواح.واستمعت النيابة العامة لأقوال صاحب محطة لخدمات السيارات، تابعة لشركة مصر للبترول بالكيلو 4 بطريق " الإسماعيلية القاهرة الصحراوي" ومشرف مشروع بشركة غاز تك.وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أن وكيل شركة مصر للبترول وافق وأقر على إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بقطعة أرض فضاء على أطراف مساحة المحطة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، بناء على ترشيح شركة غاز تك للموقع، وتم توقيع "محضر استلام موقع" بين شركة غاز تك وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة وتسليمهم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري، وأثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء أول أمس الأربعاء تعرض خط المياه الرئيسى لكسر كبير تسبب فى دخول المياه عبر الهوايات الخاصه بالصهاريج مما تسبب فى كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملت شركة مصر للبترول شركة غاز تك مسؤولية الواقعة ومسؤوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.وأنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية مساء أمس الخميس أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ونجحت قوات الحماية المدنية من رفع المياه وطردها فى منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.وعلى مدار أكثر من 12 ساعة استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية فى أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى لضمان سير الحركة المرورية.