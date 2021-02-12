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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:16 ص
إيرادات دور السينما
إيرادات دور السينما بالصين
وكالات
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تجاوزت إيرادات دور السينما في الصين، الرقم القياسي السابق الذي جرى تحقيقه في يوم واحد ليصل إلى 1.5 مليار يوان (232 مليون دولار) حتى اليوم الأول من عطلة السنة القمرية الجديدة، بحسب منصة «ماويان إنترتنمينت» التي ترصد حجز التذاكر.

وكل الأفلام العشرة المتصدرة هي صينية، وكانت أعلى الإيرادات من نصيب فيلم «ديتكتيف تشاينا تاون» من إنتاج «واندا فيلم»، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وتجاوز الرقم القياسي الجديد ما تم تحقيقه في عطلة السنة القمرية الجديدة 2019 حيث وصل حجم الإيرادات إلى 1.495 مليار حتى الساعة الواحد ظهرا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

ووصلت إيرادات دور السينما الصينية عام 2020 إلى 2.8 مليار دولار، متراجعة من رقم قياسي وصل إلى 9.1 مليار دولار في 2019.

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