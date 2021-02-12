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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«معيط»: 635.5 مليون جنيه حصيلة بيع البضائع المتروكة بالموانئ فى 6 أشهر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:42 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
راندا التوني
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- ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الحوكمة لتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

- حريصون على إجراءات الشراء المركزي لصالح وحدات الجهاز الإداري.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقرير أداء الهيئة العامة للخدمات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، على ضوء الأنماط المستحدثة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بما يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعي الجاد لتحقيق المستهدفات الاقتصادية من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وتلقى وزير المالية تقريرًا من الدكتور عزالدين زين العابدين، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أكد فيه أنه تم عقد 108 جلسات مزايدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لبيع أصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، وتقييم الأراضي والعقارات لصالح وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد بلغت الحصيلة الإجمالية 635 مليونًا و492 ألف جنيه، بما يعكس جهود العاملين وحرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية تحقيقًا للصالح العام.
وأضاف التقرير أن الإدارة المركزية للمشتريات حريصة على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإداري بالدولة، على النحو الذى يُساعد في تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي، ويتم إلزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتعاقد مع الشركات التي تتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزي.
وأكد الوزير حرصه على خلق كوادر متميزة بالجهات الحكومية، من خلال عقد ورش تدريبية للعاملين على العقود النموذجية المعتمدة في التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي، التي أسهمت بشكل فعَّال في تعزيز الحوكمة والشفافية، والحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن الدولة تعكف على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال التواصل الدؤوب معهم، وتعريفهم بالمزايا الممنوحة لهم في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

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