رئيس «الضرائب»: جميع البنوك تقدم خدمة السداد الإلكترونى للمولين

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع البنوك تقدم خدمة السداد الإلكتروني، وذلك للممولين الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على المنظومة الحالية للإقرارات الضريبية https:eservice.incometax.gov.egetax.ولفت «رضا»، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة والملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية الجديدة www.eta.gov.eg، يمكنهم السداد الإلكترونى من خلال البنوك التالية «ADCB، Suez Canal، UB - المصرف المتحد، CA - كريدي أجريكول، Faisal Islamic Bank، العربي الأفريقيAAIB Attijariwafa Bank EALB، ENBD، SAIB، Audi، CIB، NBE، BDC، AUB - الأهلي المتحد، HSBC، IDBE، Arab Bank، QNB، Fab، Bank Misr، Alex Bank، Citi bank، ABK».وأوضح أن طريقة السداد الإلكترونى على البوابة الإلكترونية الجديدة، تختلف عن طريقة السداد الإلكتروني على المنظومة الحالية، مشيرًا إلى أن خطوات السداد الإلكتروني لممولى الثلاثة مراكز على البوابة الإلكترونية الجديدة، تكون كالتالى بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكترونى والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة.وأشار إلى أن يتم اختيار السداد الإلكتروني بواسطة مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة، ويختار نوع المدفوعة التي يريد دفعها وفقًا لأي نوع من الضرائب، وتظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة، فيقوم الممول بالتأكيد عليها، وهناك ثلاث طرق لسداد المدفوعة إلكترونيًا، وهم الأولى من خلال بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة والثانية من خلال منظومة «CPS» على اشتراك الممول في تلك الخدمة، والثالثة من خلال أحد البنوك المصرية والتي تعمل بالسداد الإلكتروني، حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة، ويتوجه بها إلى البنك، حيث يتم استخدامها في عملية السداد الإلكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول.