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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فصل الكهرباء عن بعض المناطق بـ 3 مدن في البحر الأحمر غدا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:12 ص
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
علي عواد
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، ومجالس المدن المختلفة بالمحافظة عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق مختلفة، وذلك بمدن الغردقة، ورأس غارب، والقصير، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع كهرباء شبكات البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة خلف الاتوبيس والأزهر، بمدينة الغردقة، غدا السبت، بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية المتبعة.

كما أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي، غدا السبت بدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، عن اللوحة الجنوبية بمدينة رأس غارب لإجراء الصيانة الدورية.

وأضاف مجلس مدينة رأس غارب، أن المناطق التي يتم تغذيتها من اللوحة الجنوبية والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي مناطق " عمارات الـ 1008، عمارات أبو النصر القديمة الـ 1180، وعمارات ال 253، ومساكن الروضة، والمنطقة الصناعية.

ومن جهتها تقوم الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع كهرباء شبكات البحر الأحمر بفصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير بالكامل، غدًا السبت لصيانة محطة المحولات بالمدينة، وأكد مجلس مدينة القصير في أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل، بداية من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا لأعمال الصيانة بمحطة المحولات.

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