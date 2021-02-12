22 فبراير.. بريطانيا تُعلن خارطة طريق لتخفيف العزل العام

قالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة بوزارة الداخلية في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستعلن في 22 فبراير خارطة طريق لتخفيف قيود العزل العام.وقالت أتكينز لمحطة «سكاي نيوز»: «نتوقع تقديم بالبيان يوم الاإنين 22 فبراير».وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الخميس، إن خارطة الطريق ستعلن في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير.