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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الرئيس الموريتاني يعزي خليفة «المريدية» بالسنغال في وفاة والدته

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:58 ص
الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني
كتب : عمرو رشدى
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أصدر الديوان العام للخلافة العامة للطريقة المريدية بالسنغال وعموم إفريقيا، بياناَ قال فيه، أن الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال وقارة إفريقيا الشيخ محمد المنتقي إمباكي، تلقى رسالة من أخيه فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد وفاة المرحومة الوالدة أم الكرام الشيخة فاطمة مد مام جوب نيان.

واستقبل الخليفة الوفد بحفاوة بالغة رغم إعفائه للجميع واعتذاره لكافة المعزين، بأن يكتفوا بالتعزية القلبية بالترحم علي روح الفقيدة، نظرا للأوضاع الراهنة في العالم بعد انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
الرئيس الموريتاني يعزي خليفة «المريدية» بالسنغال في وفاة والدته
الرئيس الموريتاني يعزي خليفة «المريدية» بالسنغال في وفاة والدته
الرئيس الموريتاني يعزي خليفة «المريدية» بالسنغال في وفاة والدته
الرئيس الموريتاني يعزي خليفة «المريدية» بالسنغال في وفاة والدته
الرئيس الموريتاني يعزي خليفة «المريدية» بالسنغال في وفاة والدته
الرئيس الموريتاني يعزي خليفة «المريدية» بالسنغال في وفاة والدته

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