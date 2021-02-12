الرئيس الموريتاني يعزي خليفة «المريدية» بالسنغال في وفاة والدته

أصدر الديوان العام للخلافة العامة للطريقة المريدية بالسنغال وعموم إفريقيا، بياناَ قال فيه، أن الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال وقارة إفريقيا الشيخ محمد المنتقي إمباكي، تلقى رسالة من أخيه فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد وفاة المرحومة الوالدة أم الكرام الشيخة فاطمة مد مام جوب نيان.واستقبل الخليفة الوفد بحفاوة بالغة رغم إعفائه للجميع واعتذاره لكافة المعزين، بأن يكتفوا بالتعزية القلبية بالترحم علي روح الفقيدة، نظرا للأوضاع الراهنة في العالم بعد انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".