«لا للتكاتك» حملة شعبية بعد 3 حوادث قتل في الإسكندرية

لم يكن ذو مظهر غير حضاري وحسب، ولكنه أصبح وسيلة قتل يتجول بيننا في الشوارع والطرقات، ولا نعلم متى سيظهر غدره ليصل إلى مفارقة الحياة.قد ينظر البعض "للتوكتوك" على أنه وسيلة استطاع الكثير من الأشخاص كسب رزق يومهم من خلاله، ولكن يراه أيضا الآخرين كونه وسيلة دخيلة على الشارع المصري ولابد من تقنينة ومنع تواجده.حملة شعبية انتشرت الأونة الأخيرة "بلا للتكاتك"، خاصة بعد ما شهدت شوارع الإسكندرية ٣ حالات قتل فارقوا الحياة والقاتل هو "التوكتوك".- ٣ حوادث في ١٠ أيامبدأت صرخة الموت من منطقة السيوف، فلقت فتاه تبلغ من العمر 21 عاما مصرعها بسبب دهس توك توك لها، مما تسبب فى نزيف داخلى وكسور فى الضلوع مما أدى إلى وفاتها، وهي حامل في شهورها الأولى.لتوصل صرخات الموت صوتها انتقالا لمنطقة العصافرة، حيث لقى سائق توكتوك ٥٠ عاما مصرعه بسبب مشاجرة بين عدد من سائقي التوكتوك باستخدام الآلات الحادة.الخلاف على الركاب كان محور الشجار بين السائقين ليقرر احدهم استخدام "مفك" وإنهاء حياة السائق الآخر في رقبته ليسقط جثة هامدة بين دماءه على الأرض.ليتواصل اعتداءات التكاتك في غضون ١٠ أيام ويسقط القتيل الثالث، والذي كان ضحيتها الطبيب سمير سليمان إبراهيم، استشاري النساء والتوليد بالإسكندرية، الذي لقي مصرعه بعد اضطدام «توك توك»، به بمنطقة فيكتوريا بالإسكندرية.المشي عكس الطريق كان السلوك المفاجىء للطبيب المتوفى ليصطدم به ويتسبب في نزيف داخلي في المخ ويسقط أرضا وتنتهي حياته في الحال.- حملة شعبية٣ حوادث كانت نتيجتها مفارقة الحياة شهدتها عروس البحر المتوسط في وقت صغير أثارت غضب الكثير، وما ترجمها البعض في حملة شعبية لا للتكاتك في شوارعنا، ليقول إبراهيم أحمد، ٣٠ سنة، أن التكاتك وسيلة تنقل غير آمنة خاصة في المناطق البسيطة والتي تنتشر فيها بشكل كبير، فمن يقودها هم الشباب الذين لا يتجاوز أعمارهم ال ٣٠ عاما، وتجد أفعالهم طائشة وغير منضبطة، وهو ما يتسبب في كثير من الحوادث.ليتابع مصطفى السيد ٢٧ عاما من المؤيدين للحملة، أن التكاتك على الرغم من أنها مصدر دخل لعدد من الأسر البسيطة إلا أنها مصدر للمخدرات والتحرش والجرائم، كما شهدت الإسكندرية الأيام الماضية، فعدم تقنينها وترخيضها يجعل سائق التوكتوك يرتكب الجرائم بمنتهى الراحة وهو يعلم أنه لن يستطيع أحد الإمساك به.تواصل حبيبة على، ٢٣ عاما، أن التوكتوك وسيلة غير آمنة على الفتايات، فهو مسبب لجرائم التحرش، والخطف وأن لم يصل الأمر لهذا الحد فقد تصل للسرقة والجرائم السابقة شاهدة على ذلك، موصية أي فتاة بعدم ركوب التوكتوك خاصة في أوقات متأخرة ولابد أن تكون على دراية بالطريق.رد عادل جمال، ٣٣ سنة، على أن التوكتوك وسيلة لكسب الرزق، تسائل وما قبل التوكتوك من أين كان مكسب الرزق؟؟، مكملا أن هناك كثير من الحرف اليدوية والصناعات الحرفية تنتظر من يعمل بها، فالأعمال البسيطة متوفرة ولكن التوكتوك أصبح وسيلة سهلة لكسب الرزق لصاحبه، مطالبا بتقنينة وتحجيم ظهورة إلا في مناطق محددة.