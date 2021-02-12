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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار «السياحة العالمية»: من المستحيل منافسة السياحة الثقافية في مصر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:52 ص
الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي
فاتن غلاب
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قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالميةً وعضو اللجنة الأوربية إن مصر وجهة سياحية قوية جدا في نمط السياحة الثقافية ومستحيل على أي وجهة سياحية في العالم منافستها في هذا النمط السياحي والذي سوف ينحرف مؤشره إلى الصعود مرة أخرى خلال السنوات القادمة.

وأضاف البطوطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك مجهود رائع تقوم به الدولة المصرية بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين البنية الأساسية ودعم المرافق ونفض الغبار عن المباني الحكومية وأعمال التطوير والترميم الشاملة للمواقع التاريخية والأثرية ذات الإرث التاريخي العريق في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، إضافة إلى الانتهاء منوتطوير العديد من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية والتي منها المتحف القومي للحضارة ومتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية ببولاق ومتحف كفر الشيخ متحف مطار القاهرة ومتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. كل ذلك إلى جانب العمل على قدم وساق في وضع اللمسات الأخيرة على المتحف المصري الكبير GEM والذي سوف يكون أكبر متحف في العالم.

وأضاف يجري هذا جنبا إلى جنب مع استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى الخارج، والاكتشافات الأثرية العملاقة التي تتم في مختلف أنحاء مصر وبخاصة منطقة سقارة جنوب الجيزة. كل ذلك يؤدي مما لا شك فيه إلى الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري المصري والإجلال لقيمته التاريخية الكبيرة، وبالقطع سوف يكون له مردود كبير على دعم الحركة السياحية إلى مصر خاصة نمط السياحة الثقافية والذي هو النمط الذي ندعمه بقوة حيث أن له المردود المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المصري وعلى المجتمعات المحلية.

وتتويجا لكل ذلك، وما أسعدني كثيرا بشكل شخصي وأثني عليه كل من تحدثت معهم في المنظمات الدولية التي أعمل بها بخصوصه، هو الخطة الموضوعة والتي تتبناها الدولة بقوة الآن والخاصة بتطوير القري المصرية خلال فترة زمنية قياسية وهي ثلاث سنوات..

بالإضافة لتطوير القري من أهم المشروعات التي تتبناها الدولة والتي سوف تساهم بشكل كبير في الحد من هجرة الريف إلى المدن والانتشار المتجانس للسكان على الأرض وقبل كل شيء دعم العدل الاجتماعي والتوزيع العادل للخدمات بين المواطنين، علاوة على أنها سوف يكون لها دور كبير في دعم وتنمية نمط السياحة الريفية والسياحة الطبيعية إلى مصر مستقبلا..

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