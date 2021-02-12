كلية التربية تنفذ برنامج التأهيل التربوي للمعلمين من غير خريجيها

وافقت الأكاديمية المهنية للمعلمين على قيام كلية التربية بجامعة الإسكندرية، بتنفيذ برنامج التأهيل التربوى عن بعد Online، والذى يستهدف المعلمين من غير خريجى كلية التربية، ومعلمى المدارس الخاصة والدولية.وقال الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات التربوية، إن البرنامج الذى يقدمه المركز يعد من البرامج الرائدة التى تقدمها كلية التربية لدعم التنمية المهنية للمعلمين، واكسابهم مهارات التعليم عن بعد ومواكبة متغيرات العصر.وعرضت الدكتورة مروة العدوى المدير التنفيذى للمركز، آلية تنفيذ برنامج التأهيل التربوى عن بعد online من خلال جدولة اجتماع عن بعد للمتدربين على منصة Microsoft teams، وقدمت شرح تفصيلى للمتدربين حول استعمال المنصة، وعرض للروابط الالكترونية لجميع أدوات تقييم البرنامج التدريبى فيما يخص الاختبارات القبلية والبعدية للمعارف والمهارات الخاصة بالبرنامج التدريبى، واستمارات تقييم المدربين والمتدربين.وتوالى كلية التربية جامعة الإسكندرية جهودها الداعمة للمجتمع المصرى للنهوض بمستوى التعليم بالمدارس.