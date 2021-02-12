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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«الأعلى للصوفية» يُعلن موقفه من بيعة مريدي «العشيرة» للعميد أشرف وهبي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:32 ص
ن المجلس الأعلى للطرق
ن المجلس الأعلى للطرق الصوفية،
كتب : عمرو رشدى
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أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عن موقفه من البيعة التي قام بها مريدي وأتباع العشيرة المحمدية للعميد أشرف محمد وهبي إبراهيم الخليل.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن قانون الطرق الصوفية لايعترف بالبيعة التي يقوم بها بعض أتباع ومريدي الطرق لتنصيب الشيوخ والمقدمين والخلفاء، وذلك لأن هناك دستور وقانون هو من ينظم عمل الطرق الصوفية، وعلينا جميعًا احترام هذا القانون، حيث إن البيعة تتعارض مع القانون.

جاء ذلك ردًا على بيعة مريدي وأتباع العشيرة المحمدية للعميد أشرف وهبي شيخًا للعشيرة، ما جعل الاقاويل تتردد عن موقف المشيخة الصوفية من هذه البيعة، وهل يتم الأخذ بها في هذه الموقف أم لا، خاصة أن عدد كبير من أتباع ومريدي الطريقة المحمدية الشاذلية أعلنوا مبايعتهم للعميد أشرف وهبي شيخاَ للعشيرة، حيث أكدوا في وقت سابق أنه الأقدر والأصلح لتولي مقاليد الأمور داخل العشيرة، حيث إن عمه هو الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم مؤسس العشيرة، وجده هو الشيخ إبراهيم الخليل مؤسس الطريقة المحمدية الشاذلية.

وأوضح «القصبي» لـ«الدستور»، أنه إذا تم ترك تولي منصب مشيخة الطريقة الصوفية في مصر بالبيعة وليس القانون، سيصبح لكل طريقة صوفية شيخ واثنين وثلاثة وهذا يؤدي إلى تمزيق الطرق وتفرقها وتدميرها، وهذا لايصلح أبدًا فنحن حريصين كل الحرص على وحدة الطرق والمؤسسات الصوفية.

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