الكرملين: بوتين لا يخطط لإلقاء كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يلقي كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن ​​لعام 2021، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.و يعقد مؤتمر ميونيخ للأمن عن بعد في 19 فبراير الجاري، بحسب ما أعلن منظمو هذا الحدث، الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عن مشاركته فيه.ويعد المؤتمر بمثابة ملتقى للنخبة في مجالي الدفاع والأمن على مستوى العالم، وينعقد في ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية في شهر فبراير من كل عام.