31 مارس آخر موعد لتصنيف أعضاء غرفة «CIT» باتحاد الصناعات

وجهت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "CIT"، رسالة مهمة للشركات الأعضاء بالغرفة مع بدء تطبيق اعمال اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، حتى تتمكن الغرفة من تصنيف الشركات وتحديد قيمة الاشتراك السنوي لكل شركة.واهابت الغرفة في خطاب لها الي الشركات أعضاء الغرفة، حصلت "الدستور" علي نسخه منه، بأهمية الإسراع في ارسال جميع المستندات التي توضح المعلومات الأساسية عن الشركات الأعضاء وحجم رأسمال كل منشاة لتصنيفها وفق القانون في موعد غايته 31 مارس 2021 حتى يتم تصنيف الشركات وتسوية الاشتراكات لعام 2019.وأوضحا الغرفة أن المستندات المطلوبة هي:- شهادة من مكتب محاسبة مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد بقيمة رأس مال المنشأة المستثمر من واقع الميزانية السنوية للمنشأة عن عام 2019 للمنشآت التي مضى على إنشائها وممارسة نشاطها عامين او اكثر.- بعد الانتهاء من إعداد ميزانية عن عام 2020 يتم تقديم شهادة جديدة، وعن عام 2020 فقط للمنشآت التي مضى على تأسيسها وممارسة نشاطها أقل من عامين وأكثر من عام.- صورة رسمية من عقد تأسيس المنشاة ونظامها الأساسي، في الأحوال التي توجب فيها القوانين المنظمة وجود عقد تأسيس ونظام أساسي للمنشأة.- مستخرج حديث من السجل التجاري للمنشاة.- صورة البطاقة الضريبية للمنشاة.وأشارت الغرفة الي أنه في حالة امتناع المنشأة عن تقديم الشهادة المذكورة خلال الأجل المشار إليهيحظر على هذه المنشأة المشاركة في أعمال الجمعيات العمومية للغرفة أو ترشيح ممثل عنها لعضوية مجلس إدارة الغرفة.وقالت الغرفة انه سيتم تصنيف المنشآت وفقا احكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، ويكون التصنيف كالآتي:يقيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المنشآت التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة المنشآت التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه ولا يزيد على 15 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت الكبيرة المنشآت التي يزيد رأسمالها على 15 مليون جنيه،ولا يجوز أن تزيد مدة سريان التصنيف المؤقت عن سنة مالية كاملة.أما المنشآت المقيدة بالغرفة وأعد لها ميزانية سنة مالية كاملة، فيتم تصنيفها وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة على هذا القيد وذلك من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة المنشآت التي يبلغ رأسمالها المستثمر 50 مليون جنيه ولا يجاوز200 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت الكبيرة المنشآت التي يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.