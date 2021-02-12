زلزال بقوة 5 درجات يضرب السليمانية بالعراق
الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:09 ص
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قضاء كلار في محافظة السليمانية العراقية.
وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن زلزالًا بقوة 5 درجات تبعته هزة بقوة 3.6 وقع قرب قضاء كلار في محافظة السليمانية فجر اليوم، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار النشاط الزلزالي.
وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن زلزالًا بقوة 5 درجات تبعته هزة بقوة 3.6 وقع قرب قضاء كلار في محافظة السليمانية فجر اليوم، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار النشاط الزلزالي.