زلزال بقوة 5 درجات يضرب السليمانية بالعراق

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قضاء كلار في محافظة السليمانية العراقية.وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن زلزالًا بقوة 5 درجات تبعته هزة بقوة 3.6 وقع قرب قضاء كلار في محافظة السليمانية فجر اليوم، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار النشاط الزلزالي.