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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار في متجر بجنوب روسيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:27 ص
انفجار في متجر بجنوب
انفجار في متجر بجنوب روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الروسية أن انفجارا قويا نجم عما يشتبه بأنه تسرب غاز، وقع في سوبر ماركت
بمدينة فلاديكافكاز بجنوب روسيا قبل ساعات من فتح أبوابه، اليوم الجمعة.

ولا يعتقد أن يكون الانفجار قد تسبب في مقتل أحد، وقال حارس المتجر إنه كان نائما في المبنى ونجا من الانفجار سالما إلى حد كبير.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، دخانا يتصاعد من موقع السوبر ماركت القريب من شقق سكنية.

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