انفجار في متجر بجنوب روسيا

أعلنت السلطات الروسية أن انفجارا قويا نجم عما يشتبه بأنه تسرب غاز، وقع في سوبر ماركتبمدينة فلاديكافكاز بجنوب روسيا قبل ساعات من فتح أبوابه، اليوم الجمعة.ولا يعتقد أن يكون الانفجار قد تسبب في مقتل أحد، وقال حارس المتجر إنه كان نائما في المبنى ونجا من الانفجار سالما إلى حد كبير.وأظهرت لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، دخانا يتصاعد من موقع السوبر ماركت القريب من شقق سكنية.