أهمها تعديل الدستور.. 5 أمور يؤخذ فيها رأى «الشيوخ» باللائحة الجديدة

تناقش الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.وحددت المادة "4" الأمور التي يؤخذ بموجبها رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.