قبل مناقشتها بالجلسة العامة.. 6 اختصاصات لـ«الشيوخ» باللائحة الجديدة

تناقش الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.وحددت المادة 3 من اللائحة اختصاصات مجلس الشيوخ الخاصة بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:1- تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.2- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.4- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.6- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.