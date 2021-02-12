قبل مناقشتها بالجلسة العامة.. 6 اختصاصات لـ«الشيوخ» باللائحة الجديدة
الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:26 ص
عائشة حسنطباعة
تناقش الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وحددت المادة 3 من اللائحة اختصاصات مجلس الشيوخ الخاصة بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
1- تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
2- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).
3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
4- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
6- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
وحددت المادة 3 من اللائحة اختصاصات مجلس الشيوخ الخاصة بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
1- تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
2- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).
3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
4- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
6- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.