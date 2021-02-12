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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصين تسجل 12 إصابة وافدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:26 ص
الصين كورونا
الصين كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89748 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن الحالات الـ 12 الوافدة تم تسجيلها بواقع 7 حالات في شنجهاي، وحالتين في كل من قوانغدونغ وسيتشوان، وحالة واحدة في لياونينغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4846 حالة غادر منها 4597 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 71 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84292 شخصا، وأن 13649 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وأنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 487 حالة منها 284 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10731 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 191 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 936 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10077 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و859 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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