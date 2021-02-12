وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يناقشان الأوضاع في بيونج يانج

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أول اتصال هاتفي له مع نظيره الكوري الجنوبي الجديدتشونج إيوي يونج، وذلك حسبما قالت حكومتا البلدين مؤكدتين الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وسط تعثر المحادثات بين واشنطن وكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر في ساعة متأخرة، من مساء الخميس، في واشنطن إن "بلينكن" تعهد خلال الاتصال مع "تشونج" بشراكة كاملة لتعزيز قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكان "تشونج" قد تولى منصبه يوم الثلاثاء.وذكر بيانان أصدرتهما الدولتان أن "بلينكن وتشونج" أبديا قلقهما بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار.وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تعهدا خلال قمتهما الأولى في 2018، ببناء علاقات جديدة والعمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرةالكورية بشكل كامل.