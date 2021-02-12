«تحالف دعم الشرعية» يدمر طائرة مسيرة أطلقت تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية.واعترض التحالف، مساء أمس الخميس أيضا، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية، وأكد إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشددا على أن المحاولات الإرهابية للحوثي ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لقناة العربية.وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أكد، مساء أمس الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط، وشدد على أنه سيتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قد صرح أمس الخميس، بضرورة أن يوقف الحوثيون هجماتهم العنيفة ضد السعودية فورا.وشدد الوزير على دعم بريطانيا الثابت لأمن الأراضي السعودية، كما أدان اعتداء الحوثيين الذي أصاب طائرة مدنية سعودية.