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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:11 ص
ظواهر جغرافية
ظواهر جغرافية
علي عواد
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نفّذ عدد من معلمي مدرسة مرسى علم الثانوية جنوب البحر الأحمر مجسمًا لخريطة العالم الجغرافية، كأول مدرسة في الجمهورية تقوم بعمل مجسم للعالم، وذلك بتوجيهات وزارة التربية والتعليم على تنمية الإبداع والابتكار في العملية التعليمية وتنفيذ أفكار خارج الصندوق.

قال أحمد حامد معلم أول جغرافيا وصاحب فكرة المشروع، إن الهدف من المشروع الخروج من الوسائل التعليمية التقليدية، والبحث عن طرق حديثة، ومواكبة تطورات النظام التعليمى الجديد، الذي حرصت وزارة التربية والتعليم في مصر على تطبيقه وخدمة طلاب الثانوية العامة ومشاهدة الظاهرات الجغرافية على أرض الواقع، مشيرًا الي أن المجسم بأتي في توقيت استضافة مصر لعدد من الأحداث الرياضية العالمية حيث تستعد مصر بعد أيام قليلة لاستضافة حدث رياضى مهم وهى بطولة العالم للرماية بمشاركة أكثر من 23 دولة على مستوى العالم، حيث نال المجسم إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد مصمم المجسم، إن تنفيذه استغرق أكثر من شهر عمل متواصل، مؤكدًا أن المجسم يشكّل قارات العالم، يتوسطها نافورة المياه وحولها أعلام دول العالم، وفى المقدمة علم مصر، كما يضم المشروع مجسمات لرموز كروية مصرية كالنجم محمد صلاح، وقد شارك في المشروع إدارة المدرسة ومعلمى المدرسة بالجهود الذاتية بتوجيه مادة الجغرافيا بالبحر الأحمر وبمتابعة وحضور مدير الإدارة التعليمية أحمد عيد وتحت إشراف مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر هشام منير.
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر
«ظواهر جغرافية ورموز كروية».. مجسم خريطة العالم بمدرسة في البحر الأحمر

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