رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجديد اعتماد قطاع التدريب الإقليمي للري لدى اليونسكو 8 سنوات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:10 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
طباعة
- إمكانيات تدريبية متميزة يمتلكها قطاع التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري.

حضر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، حفل ختام البرنامج التدريبي "إعداد القيادات الشابة الهندسية"، والذي تم إعداده وفقًا لأفضل المعايير التدريبية التي تدمج المعارف النظرية بالدراسات التطبيقية العملية ومحاكاة الواقع العملي، والذى تم تنفيذه بقطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة على مدار ستة أسابيع، تضمنت عرض لمفاهيم إدارة المياه والإدارة والقيادة ومهارات إدارة وتسويق الذات وإدارة الجودة والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.

وأشاد وزير الموارد المائية والري بالمجهودات المبذولة من كافة العاملين بالقطاع والتى أثمرت عن تجديد اعتماد قطاع التدريب الإقليمي كجهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية لمدة 8 سنوات، وقدم القطاع أثناء مراجعة لجنة التقييم من اليونسكو - عبر تقنية الفيديوكونفرانس- عرضًا عن إنجازات القطاع خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2020، بالإضافة لعرض العديد من المطبوعات مثل الكتب والكتيبات التعريفية، وما تم إنجازه من دراسات مائية ونشرات إخبارية شهرية ودليل للبرامج الإقليمية وكتيب مشاركات القطاع مع اليونسكو.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي بمشاركة 32 متدرب من شباب المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية (مدني، عمارة، ميكانيكا، كهرباء)، والذين تم اختيارهم سابقًا من قبل لجنة متخصصة ممن تتوفر بهم مهارات التحليل والتخطيط وإتخاذ القرار، مؤكدًا أن إعداد وتنمية وبناء القدرات الشابة تُعد المحرك الرئيسي لعمليات التطوير والتجديد والابتكار، وبما يُحقق إعداد كوادر من القيادات الهندسية الشابة على قدر عال من الكفاءة والتى ستكون شريكًا أساسيًا في مجهودات البناء والتنمية التى تشهدها البلاد في الفترة الراهنة.

وأشار "عبد العاطي" أن قطاع التدريب الإقليمي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، مشيدًا بالإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها قطاع التدريب الإقليمي وفروعه بالمحافظات، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للسادة العاملين بالوزارة، وقيامه بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، ودعمًا للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
تجديد اعتماد قطاع التدريب الإقليمي للري لدى اليونسكو 8 سنوات
تجديد اعتماد قطاع التدريب الإقليمي للري لدى اليونسكو 8 سنوات
تجديد اعتماد قطاع التدريب الإقليمي للري لدى اليونسكو 8 سنوات
تجديد اعتماد قطاع التدريب الإقليمي للري لدى اليونسكو 8 سنوات

موضوعات متعلقة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الحكومة الباكستانية ترفع رواتب الموظفين 25% بعد احتجاجات

الصينيون يودعون «عام الفأر» وسط تدابير استثنائية خوفًا من «كورونا»

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

مسيرة لم تنجح وشائعات متواصلة.. أبرز قصص زواج الفنانات والشيوخ

الليلة.. حفل سيمفونى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

محمد العزب: الاحتلال العثمانى لم تشغله الحياة الثقافية فى مصر

رشا غانم: الأدب العثمانى هو مصرى فى الأصل