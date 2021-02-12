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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة «CIT» تثمن مبادرة «المركزي» لإلغاء رسوم التحصيل الإلكتروني

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:51 ص
الدكتور حمدي الليثي
الدكتور حمدي الليثي
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص، لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021، وأن ذلك سيؤثر إيجابيا علي قطاع كبير من الشركات التي تعمل في مصر موضحا ان الغرفة يوجد بها اكثر من الف شركة تندرج تحت هذه المبادرة.

واكد نائب رئيس الغرفة في تصريحات لـ " الدستور" ان هذه المبادرة ستدعم عملية التحول الرقمي لهذا القطاع العريض، وسيستفيد منها ملايين الشركات العاملة في مصر في مختلف القطاعات وستؤدي الي تنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هناك رؤية واضحة للحكومة في تنفيذ خطة رقمية شاملة لقطاعات الدولة.

وأوضح "الليثي" أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أولى القطاعات التي تحولت رقميا وتعتمد علي المدفوعات " التحصيل- الدفع " الالكتروني، مثمنا جهود القيادة السياسية لتشجيع المستثمرين وحماية الكيانات الاقتصادية الصغيرة في ظل مواجهة تداعيات ازمة فيرس كورونا المستجد
"كوفيد- 19"،موضحا ان هذه المبادرة ستؤدي الي زيادة عجلة دوران الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.

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