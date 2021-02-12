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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض التضخم السنوى فى يناير الماضى لـ4.8% (إنفوجراف)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:00 ص
التضخم السنوي
التضخم السنوي
اكرم عمران - طارق عتمان
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد، حول انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير 2021.

وأشار الإنفوجرافيك إلى انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي ليسجل 4.8% في يناير 2021، مشيرًا إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 110.2 نقطة خلال يناير 2021 مقابل 110.6 نقطة في ديسمبر 2020.

ويرجع انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2021 إلى الانخفاض في أسعار عدد من السلع والخدمات، حيث انخفضت أسعار الخضراوات بنسبة 20.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.1%، كما انخفضت الأسعار بنسبة 0.6% لكل من خدمات النقل، وخدمات الفنادق. في مقابل ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى كاللحوم والدواجن بنسبة 5.2%، والفاكهة بنسبة 5.4%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.3%.

وقد استعرض الإنفوجرافيك التغير الشهري لمعدل التضخم في يناير 2021 مقارنة بديسمبر 2020، وفق ما ورد في بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي شهد انخفاضًا في أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة 1.3%، وفي أسعار النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، مقابل ارتفاع بنسبة 0.3% في أسعار "المطاعم والفنادق"، وبنسبة 0.2% في أسعار كل من "المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" و"الرعاية الصحية" و"سلع وخدمات متنوعة".

كما تم استعراض التغير السنوي لمعدل التضخم يناير2021 مقارنة بيناير 2020، وقد انخفضت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.2% مع انخفاض أسعار الخضروات والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض ومجموعة منتجات غذائية أخرى، مقابل ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى كالملابس والأحذية، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، والتعليم، وغيرها.
انخفاض التضخم السنوى فى يناير الماضى لـ4.8% (إنفوجراف)
انخفاض التضخم السنوى فى يناير الماضى لـ4.8% (إنفوجراف)

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