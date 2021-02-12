حبس 8 ضباط شرطة مزيفين استولوا على سيارة سجائر بكفر شكر

أمرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية بحبس 7 عاطلين وسائق لمدة 4 أيام، لتكوينهم تشكيلا عصابيا، وانتحال صفة رجال ضباط مباحث وسرقة حمولة سيارة من السجائر، ومبلغ 285 ألف بطريق بنها المنصورة أمام مدينة كفر شكر.و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من سائق بشركة للسجائر مقيم ببنى سويف، تضمن سرقة سيارة قيادته حال سيره بطريق بنها المنصورة قادما من محافظة دمياط مستقلا سيارة نقل بصندوق مغلق، بداخله 100 كرتونة سجائر، ومبلغ 285 ألف جنيه تم تحصيله من أحد العملاء.وفوجئ السائق بإعتراض سيارة ميكروباص طريقه أمام مدينة كفر شكر وترجل منها 4 أشخاص وطلبا منه التوجه رفقتهم لديوان مديرية أمن القليوبية لفحص حمولة السيارة، فاستقل معهم سيارة ميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة، إلا أنهم خلال سيرهم بالطريق احتجزوه حتى قام باقى أفراد التشكيل بنقل البضاعة من سيارته إلى سيارة أخرى ثم توقفوا على جانب الطريق وألقوا بالسائق خارج السيارة ولاذوا بالهرب، إلا أنه عثر على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالى.وتوصلت تحريات المباحث الجنائية بقيادة الرائد محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 متهمين،7 عاطلين وسائق، لأربعة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 منهم وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة القاهرة ودائرة شبرا الخيمةوبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين مؤكدين تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، يتزعمه أحدهم وقيامهم باستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة، وانتظروا سيارة شركة السجائر لعلم أحدهم بخط سيرها لسابقة عمله بالشركة.ولدي وصولها استوقفوا قائدها وادعوا أنهم من رجال الشرطة، وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي، وأرشدوا عن حمولة السيارة "كراتين السجائر المستولي عليها" داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.