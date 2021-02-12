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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد التوتر بعهد ترامب.. بايدن يفتح صفحة جديدة مع الأمم المتحدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:54 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الأطراف مع المنظمة الدولية، في رسالة ترسم شكلا جديدا من العلاقة بين واشنطن والأمم المتحدة، بعد فترة "مضطربة" خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بدور الأمم المتحدة، معربا عن اهتمام الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن العديد من التحديات التي يواجهها العالم، من جائحة فيروس كورونا إلى تغير المناخي.

وتأكيدا على تركيز الرئيس بايدن على السيطرة على الوباء، أشاد "بلينكين" بالدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها في تنسيق الاستجابة العالمية، وفيما يتعلق بتغير المناخ، سلط الوزير الضوء على عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، ورحب بتعاون الأمم المتحدة في مواجهة أزمة المناخ.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد الجانبان التزامهما بالعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتمديد تفويض تقديم المساعدات عبر الحدود لتخفيف معاناة الشعب السوري

وشهدت العلاقة بين إدارة ترامب والأمم المتحدة اضطرابات عدة، تمثلت في قرارات أعلنها "ترامب" وأدت إلى قلق على المستوى الدولي، من بينها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وألغى "ترامب" مساهمات مالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وأعاد النظر في سلسلة من المعاهدات المحورية، أبرزها اتفاقية المناخ.

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