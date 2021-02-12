لغلق باب الفتنة.. «القصبي»: حل مشكلة العشيرة المحمدية قريبا جدا

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس مجلسها الأعلى، إن المجلس الأعلى للصوفية يسعي لحل مشكلة العشيرة المحمدية في أسرع وقت ممكن، وذلك لغلق باب الفتنة والأقاويل التي من شأنها تدمير طريقة صوفية كبيرة بحجم هذه الطريقة الكبيرة.وتابع شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية ومجلسها الأعلى سيتواصلون مع جميع الأطراف محل النزاع داخل العشيرة المحمدية،وذلك للوصول إلى حل يرضى الجميع وليس حلا يرضى طرف علي حساب طرف آخر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تسعى إلى المصلحة العامة وجمع أبناء الطريق الواحد على محبة الله ورسوله.وأوضح "القصبى" أن مشكلات وقضايا الطرق والزوايا الصوفية في مصر، لا تحل إلا في بيت الصوفية وليس في مكان آخر.