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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

لغلق باب الفتنة.. «القصبي»: حل مشكلة العشيرة المحمدية قريبا جدا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:54 ص
الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي،
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قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس مجلسها الأعلى، إن المجلس الأعلى للصوفية يسعي لحل مشكلة العشيرة المحمدية في أسرع وقت ممكن، وذلك لغلق باب الفتنة والأقاويل التي من شأنها تدمير طريقة صوفية كبيرة بحجم هذه الطريقة الكبيرة.

وتابع شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية ومجلسها الأعلى سيتواصلون مع جميع الأطراف محل النزاع داخل العشيرة المحمدية،وذلك للوصول إلى حل يرضى الجميع وليس حلا يرضى طرف علي حساب طرف آخر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تسعى إلى المصلحة العامة وجمع أبناء الطريق الواحد على محبة الله ورسوله.

وأوضح "القصبى" أن مشكلات وقضايا الطرق والزوايا الصوفية في مصر، لا تحل إلا في بيت الصوفية وليس في مكان آخر.

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