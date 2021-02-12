«الصحة العالمية» تجيب.. هل ارتداء كمامتين أمر صحيح؟

أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.ونشرت "صحيفة ديلي ميل" البريطانية تقريرًا هامًا عن إجابة منظمة الصحة العالمية عن إذا كان ارتداء كمامتين ينفع أكثر للوقاية من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد ظهور عدد من المسئولين من مختلف البلاد وهم يرتدون كمامة إضافية على الأنف والفم.جاء في التقرير أن رئيس الجمعية الأمريكية لعلم الفيروسات الإكلينيكي الدكتور مات بينيكر قال إن نوع الكمامة التي يستخدمها الشخص للوقاية من الفيروس الذي يجتاح العالم هو الأهم وهذا ما يجب التركيز عليه أكثر من ارتداء كمامتين بدل الكمامة الواحدة.وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المهم نوع الكمامة والتواجد في الأماكن التي ينوي الشخص التوجه إليها، كما أنه يجب ارتداء كمامة قماش في الأماكن المفتوحة بعيدًا عن التجمعات، ولكن ارتداء كمامة ذات جودة عالية ومخصصة للوقاية من الأوبئة شيء ضروري جدا عند التواجد في الأماكن المغلقة والذهاب إلى العمل والمستشفيات والسوبرماركت.وقال مدير معهد أونيل لقانون الصحة الوطني لورانس جوستين، إن وضع الكمامة بالشكل الصحيح هو الأمر الأهم للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، وأكد أن نوع الكمامات أيضًا يحدث فرق أكثر من العدد الموجود على الأنف والفم فاذا كانت طبيّة وذات جودة عالية لا حاجة أبدًا لكمامتين.ونصحت منظمة الصحة العالمية الناس في حالة رغبتهم ارتداء كمامتين أن يضعوا الكمامة الأفضل أو الأجود أولًا ومن ثم إضافة الأقل جودة فوقها، على أن يتم تغطية الأنف والفم بالكامل لضمان الوقاية من فيروس كورونا.