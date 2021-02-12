انتحار زوجين فى تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية

انتحر زوجان في سن الـ25 عامًا، بمقاطعة زيتينبورنو بمدينة إسطنبول بسبب مشاكلهما الاقتصادية، بعد أن تركا طفلهما الصغير عند الجيران.وحسب ما نشرت جريدة «KRT» التركية، فقد شهدت مدينة إسطنبول حادثًا مأساويًا للغاية، إذ انتحر رجل وزوجته في الـ25 من عمرهما بسبب المشاكل الاقتصادية بعد أن تركا طفلهما وهو يبلغ من العمر عامًا ونصف، عند الجيران.وتم نقل الجثمانين إلى مدينة باتمان حيث مسقط رأس الزوجين.