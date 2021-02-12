مدير «فايزر» يوضح سبب رفضه تلقى لقاح كورونا (فيديو)





يهتم الناس في جميع الدول حول العالم بمتابعة التقارير التي تصدر يوميا عن لقاحات وباء فيروس كورونا المستجد، وعن آثارها الجانبية وما قد يتعرض له متلقوها، فتلك اللقاحات هي الأمل الوحيد أمام ملايين الإصابات وآلاف الوفيات التي تعرض لها الجميع في أنحاء العالم.ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو من مقابلة تلفزيونية للمدير التنفيذي لشركة فايزر "ألبرت بورلا" بعد الكثير من التسريبات والشائعات أن ألبرت نفسه لا يؤمن بفعالية اللقاح الذي طورته الشركة، وأن له آثار جانبية كثيرة لذلك رفض تناوله.وأوضح "بورلا"، في الفيديو، أن السبب وراء عدم تلقيه لقاح وباء فيروس كورونا المستجد، في الوقت الحالي أنه بعمر التاسعة والخمسين وبصحة جيدة كما أنه لا يعمل في الصفوف الأمامية، واللجنة الأخلاقية في الشركة حددت فئات لها الأولوية في تلقى اللقاح، أي الأشخاص الذين يعملون في الصفوف الأمامية وكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والأطفال.