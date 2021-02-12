مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021

التصميمات

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قدمت دار الأزياء الفرنسية والعلامة التجارية العالمية "كوكو شانيل" مجموعتها الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 بتشكيلة من التصميمات المتنوعة بين الكلاسيكية والحييوية والريترو والشبابية.قدمت الدار مجموعتها الجديدة بلمسة عصرية مميزة فحضرت ضمن الأزياء الراقية لشانيل الفساتين الطويلة بقصاتها المتفاوتة والطويلة والكلوش، كما برزت الجيبات الطويلة المزينة بنقوشات الأزهار، وتصميمات الكشكاش والطبقات المتعددة لتضفي الحيوية والتميز الى التصميمات.تميزت تلك التشكيلة بالألوان الهادئة والمنعشة والأنثوية التي سيطرت على التصميمات، وأبرزها الزهري والأبيض والأزرق كما برزت الألوان الكلاسيكية كالأبيض والأسود في بعض الفساتين المختلفة.سيطرت نقشتين فقط على المجموعة وهما نقوشات الأزهار المتنوعة في الأحجام ونقشة الكاروه بالألوان الكلاسيكية.