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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:41 ص
كوكو شانيل
كوكو شانيل
سلمى بدر
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قدمت دار الأزياء الفرنسية والعلامة التجارية العالمية "كوكو شانيل" مجموعتها الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 بتشكيلة من التصميمات المتنوعة بين الكلاسيكية والحييوية والريترو والشبابية.

التصميمات
قدمت الدار مجموعتها الجديدة بلمسة عصرية مميزة فحضرت ضمن الأزياء الراقية لشانيل الفساتين الطويلة بقصاتها المتفاوتة والطويلة والكلوش، كما برزت الجيبات الطويلة المزينة بنقوشات الأزهار، وتصميمات الكشكاش والطبقات المتعددة لتضفي الحيوية والتميز الى التصميمات.

الألوان
تميزت تلك التشكيلة بالألوان الهادئة والمنعشة والأنثوية التي سيطرت على التصميمات، وأبرزها الزهري والأبيض والأزرق كما برزت الألوان الكلاسيكية كالأبيض والأسود في بعض الفساتين المختلفة.

النقوشات
سيطرت نقشتين فقط على المجموعة وهما نقوشات الأزهار المتنوعة في الأحجام ونقشة الكاروه بالألوان الكلاسيكية.
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «كوكو شانيل» لربيع وصيف عام 2021

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