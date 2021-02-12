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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:13 ص
مجموعة دار الأزياء
مجموعة دار الأزياء
سلمى بدر
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قدمت دار الأزياء الايطالية والعلامة التجارية العالمية فيكتور آند رالف مجموعتها الجديدة للأزياء الراقية لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، بتشكيلة غريبة ومختلفة تتميز بكثرة الألوان فيها وتنوع الخامات المستخدمة.

التصميمات
تميزت التصميمات بالجرأة وكثرة الألوان وتمّ الاعتماد بشكل كبير على الكروب توب المزخرف والملون والجيبات الطويلة متعددة الألوان ومجموعة من الفساتين المحتشمة ذات التصميم العصري.

قدمت الدار تصميمًا مبتكرًا يجمع بين الجيبة التول ذات الطبقات المتعددة ذات الألوان المتداخلة مع الكروب توب الذهبي المزخرفة كلها، وكروب توب مصنوع من الجلد الأسود اللامع مع جيبة تتميز بطبقات الكشكاش الموف، ويزينها حزام ناعم.

وصممت أيضا للمناسبات الجيبة الواسعة المكسورة بطبقات من التول باللون الزيتي مع الفيونكة الجانبية، والكروب توب المزخرف كلها بالإكسسوارات الملونة، وجيبة واسعة على شكل حرف A، وطبقات الكشكاش نسقت مع الكروب توب ذو الاكمام النصفية والمرصعة بالزخرفات الفضية.

وقدمت فستان ميدي باللون البنفسجي الفاتح مزين كله بالازهار البيضاء مع الدانتيل الاسود في اسفله والحزام على الخصر لاظهار جمال القوام، وتصميم اخر تميز بالالوان القوية والمتداخلة مع تنوع الخامات المستخدمة فيه.
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021
مجموعة دار الأزياء «فيكتور آند رالف» لفصلى ربيع وصيف عام 2021

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