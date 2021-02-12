غضب تركى بعد اجتماع أثينا لإعلان اليونان جسرًا بين أوروبا والدول العربية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن المنتدى الذي عقد في أثينا مع وزراء خارجية اليونان ودول حوض المتوسط لا تتمثّل فيه تركيا والقبارصة الأتراك، ولا يُمكنه إنشاء آلية لتعاون إقليمي ناجح.واستنكرت أنقرة كذلك محاولةً للتحالف على أساس العداء لتركيا، وفقًا لموقع العربية.وبحسب محللين، يهدف هذا اللقاء اليوناني-العربي إلى تشكيل جبهة مشتركة في مواجهة طموحات تركيا المجاورة في مجال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.ومن بين المشاركين في المنتدى وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وقبرص نيكولاوس خريستودوليدس، ومصر سامح حسن شكري، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي.وكان أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الخميس، في ختام منتدى عقد في أثينا مع نظرائه من دول عربية وحوض المتوسط أن طموح اليونان هو أن تصبح جسرًا بين شرق البحر المتوسط والخليج والبلقان وأوروبا.والاجتماع حمل عنوان «منتدى فيليا» (منتدى الصداقة) يهدف إلى «بناء الصداقة والسلام والازدهار في المنطقة»، وفق ما أكد ديندياس الذي يسعى إلى تعزيز الروابط، خصوصًا في مجالي الطاقة والأمن.