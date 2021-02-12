مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021

التصميمات المختلفة

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قدمت دار الأزياء الإيطالية والعلامة التجارية العالمية "جيامبتيستا فالي" مجموعتها الجديدة للأزياء الراقية لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتشكيلة من التصميمات الضخمة والكبيرة ومتعددة الطبقات، تحت شعار "اختاروا الأحجام الكبيرة وابقوا في المنزل".ركزت الدار على التصميمات الضخمة والكبيرة، واعتمدت القصات الواسعة والكبيرة، إلى جانب القصات المنفوشة والفساتين متعددة الطبقات ذات الكشكاش الكبير، أو الفساتين المصممة من التول المنفوش الضخم، فضلا عن تصميمات الكلوش لبعض الفساتين، والقصات متفاوتة الطول.اكتفت الدار بتزيين التصميمات بإضافتها الى الأزياء وتمحورت حول بعض العقد الكبيرة، أو الكشكاش الصغيرة والكبيرة وبعض النقاط وتطريزات الأزهار.اختارت الدار تدرجات اللون الزهري إلى جانب اللون الاحمر والبرتقالي الفاتح والأصفر مع الألوان الكلاسيكية كالأسود والابيض والاوف وايت والرمادي.