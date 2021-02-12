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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:35 ص
جيامبتيستا فالى
جيامبتيستا فالى
سلمى بدر
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قدمت دار الأزياء الإيطالية والعلامة التجارية العالمية "جيامبتيستا فالي" مجموعتها الجديدة للأزياء الراقية لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتشكيلة من التصميمات الضخمة والكبيرة ومتعددة الطبقات، تحت شعار "اختاروا الأحجام الكبيرة وابقوا في المنزل".

التصميمات المختلفة
ركزت الدار على التصميمات الضخمة والكبيرة، واعتمدت القصات الواسعة والكبيرة، إلى جانب القصات المنفوشة والفساتين متعددة الطبقات ذات الكشكاش الكبير، أو الفساتين المصممة من التول المنفوش الضخم، فضلا عن تصميمات الكلوش لبعض الفساتين، والقصات متفاوتة الطول.

النقوشات
اكتفت الدار بتزيين التصميمات بإضافتها الى الأزياء وتمحورت حول بعض العقد الكبيرة، أو الكشكاش الصغيرة والكبيرة وبعض النقاط وتطريزات الأزهار.

الألوان
اختارت الدار تدرجات اللون الزهري إلى جانب اللون الاحمر والبرتقالي الفاتح والأصفر مع الألوان الكلاسيكية كالأسود والابيض والاوف وايت والرمادي.
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021
مجموعة دار الأزياء «جيامبتيستا فالى» لموسم فصل الربيع لعام 2021

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