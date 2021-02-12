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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسرحية «ملحمة السويس» على مسرح النهار بالقصر العينى.. غدًا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:43 ص
مسرح النهار
مسرح النهار
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يستعد أبطال العرض المسرحي المتميز «ملحمة السويس» للوقوف من جديد على خشبة مسرح النهار بالقصر العيني، لتقديم عرضهم على مدار يومين فقط، وهما غدًا السبت وبعد غد الأحد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض مؤخرًا.

مسرحية«ملحمة السويس» هي ملحمة وطنية تتناول كفاح وبطولات أهالي مدينة السويس المصرية بعد نكسة يونيو 1967، مرورًا بحرب الاستنزاف وانتهاء بإنتصار أكتوبر 1973، المسرحية من تأليف وإخراج محمد زكي، وبطولة عدد من الفنانين الشباب كريم محجوب، وبسام عبد الله، ونهاد سعيد، ومروان عنتر، ومحمد خلف، وعبد الرحمن السبكي، وأسماء عمر،ونيفين أغا، وسعاد الهواري،وإضاءة إبراهيم الفرن.

جدير بالذكر، أن العرض المسرحي«ملحمة السويس» شارك مؤخرًا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الخامسة التي أقيمت في ديسمبر الماضي، واستطاع أن يقتنص معظم جوائز المهرجان، حيث حصل على جوائز أفضل عرض مسرحي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثله أولى وممثلة دور ثان نساء، وأفضل ممثل ثان رجال، وأفضل ديكور، وإضاءة وملابس.

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