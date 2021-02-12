وزارة الصحة المكسيكية: ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 171234

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 10677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1474 وفاة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19،ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و968566 والوفيات إلى 171234.وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات في المكسيك من المرجح أن يكون أعلى بكثير من المستويات المبلغ عنها.