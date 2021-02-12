وزارة الصحة المكسيكية: ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 171234
الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:30 ص
وكالاتطباعة
سجلت وزارة الصحة المكسيكية 10677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1474 وفاة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19،
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و968566 والوفيات إلى 171234.
وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات في المكسيك من المرجح أن يكون أعلى بكثير من المستويات المبلغ عنها.
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و968566 والوفيات إلى 171234.
وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات في المكسيك من المرجح أن يكون أعلى بكثير من المستويات المبلغ عنها.