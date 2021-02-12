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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية فيكتوريا الأسترالية تعتزم فرض إغلاق بسبب السلالة البريطانية من فيروس كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:29 ص
رئيس وزراء ولاية
رئيس وزراء ولاية فيكتوريادانيل أندروز
وكالات
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أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيل أندروز اليوم الجمعة، أن ولايته ستخضع لإغلاق "قاطع الدائرة" لمدة خمسة أيام وسط مخاوف من انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا في المجتمع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال أندروز إن الولاية ستغلق بدءا من قبل منتصف ليل اليوم الجمعة بقليل وحتى نهاية يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن هناك 19 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا وسجلت خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال أندروز على الرغم من أن جميع الحالات المؤكدة كانت بين مخالطين مقربين لمرضى مصابين بالسلالة المعروفة، لكن السرعة التي تنتشر بها السلالة البريطانية تجعل تعقب المخالطين أكثر صعوبة.

وقال إن سرعة انتشار العدوى بالسلالة البريطانية تعني أن السلطات يجب أن تفترض أن هناك حالات أخرى غير مكتشفة داخل المجتمع.

وتابع "إنها تتحرك بسرعة لم نشهدها في أي مكان في بلدنا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية".

وأوضح إن انتظار معرفة ما إذا كانت هناك بالفعل حالات في المجتمع سيعرض الولاية لخطر الإغلاق لاحقًا حتى يتم طرح لقاح.

وبموجب الإغلاق، لن يُسمح للمقيمين بالخروج إلا للتسوق من أجل الضروريات أو أسباب تقديم الرعاية أو العمل الضروري أو التعليم أو التمرين المسموح به لمدة ساعتين يوميًا.

كما يجب على كل مقيم عدم الابتعاد أكثر من 5 كيلومترات عن المنزل وارتداء الكمامات في كل مكان خارج المنزل.

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