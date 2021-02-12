5 قتلى و36 جريحًا فى حادث ضخم بولاية تكساس الأمريكية

لقي خمسة أشخاص على الأقلّ مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية، واصطدمت فيه حوالي 100 سيارة وآلية ببعضها البعض، بحسب ما أفادت السلطات وشهود عيان.ووفقًا لوكالة أنباء « فرانس برس» قال مايكل دريفدال، المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث، إنّ الحادث وقع شمال المدينة، ونجم على الأرجع عن الجليد الذي غطّى الطريق.وأضاف أنّ المسعفين انتشلوا جثث خمسة قتلى، ونقلوا 36 جريحًا إلى مستشفيات المنطقة.وحذّر المتحدّث من أنّ عدد القتلى مرشّح للارتفاع، مشيرًا إلى أنّ فرق الإنقاذ تعمل على إخراج أناس احتجزوا داخل سيارتهم.وعلّق ماكلالين على مشهد «الفوضى» قائلًا: «إنّ عدد المركبات المتضرّرة يزيد على مئة».