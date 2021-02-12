الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا فى البر الرئيسى

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الصين رصدت 12 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم 11 فبراير، ارتفاعًا من حالتين في اليوم السابق.وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن جميع الحالات الجديدة هي إصابات واردة من الخارج.وانخفضت الإصابات الجديدة بدون أعراض، التي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة لمرض كوفيد-19، إلى ثماني حالات من 16 في اليوم السابق.وشهدت الصين عودة ظهور المرض بشكل كبير في يناير، عندما ظهرت عدوى جماعية في إقليم خبي، الذي يحيط ببكين. وانتشر المرض إلى إقليمي هيلونججيانج وجيلين في شمال شرق البلاد في أسوأ تفش في البلاد منذ مارس 2020، مما دفع إلى حزمة من الإجراءات الصارمة تضمنت الإغلاق في المناطق الأكثر تضررًا للحد من انتشار الفيروس.وتقدم بيانات يوم الجمعة أدلة إضافية على أن الصين استطاعت بشكل فعال القضاء على أحدث موجة من الإصابات وتجنب انتشار واسع آخر لمرض كوفيد-19.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي للصين 89748 حالة، فيما بلغت محصلة الوفيات جراء الجائحة 4636 وفاة.