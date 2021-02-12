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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أحدث صيحات المكياج لعيد الحب من وحى موضات الإنستجرام

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:40 ص
مكياج جلوسي:
مكياج جلوسي:
سلمى بدر
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أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم عيد الحب العالمي، وتبحث كل امراة عن طريقة مختلفة للاحتفال بذلك اليوم مع الشريك، وتهتم في ذلك اليوم باطلالتها، تقدم الدستور اليوم أحدث صيحات المكياج ليوم عيد الحب من وحى موضات الانستجرام.

مكياج جلوسي:
مكياج العيون الجلوسي موضة رائجة تعطى للمرأة إطلالة أنثوية، يمكن وضع ظلال العيون الكريمية فوق العين، ووضع فوقها جلوس الوجه، ووضع طبقات من الماسكرا ووضع الروج الزهري اللامع.
أحدث صيحات المكياج
- مكياج سموكي قوي باللون الزهري الداكن:
يمكن اعتماد مكياج العيون السموكي القوي باللون الزهري الداكن، فهو أحد أساليب المكياج القوية التي تليق مع البشرة البيضاء والسمراء، يظلل كامل العين بظل العين الزهري الداكن، وجعله مسحوب عند زاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي والر
وج فاعتمديه باللون النيود القريب الى لون البشرة.
أحدث صيحات المكياج
مكياج قوي باللون البنفسجي:
المكياج البنفسجي يمنح مظهر مشرق وحيوي يمكن تظليل كامل الجفن العلوي بظلال العيون البنفسجية الداكنة، ودمجها مع ظل العين الوردي أسفل عظمة الحاجب ووضع الروج الزهري المط الفاتح.
أحدث صيحات المكياج
مكياج نيون:
يمكن وضع مكياج نيون للعيون باللون الزهري القوي، الذي يرتكز على تطبيق ظل العين النيون الزهري القوي على الجفن الثابت والمتحرك، وعلى الجفن السفلي واستخدام البلاشر الوردي الخفيف والروج النيون الزهرى اللامع.
أحدث صيحات المكياج
مكياج برونزي مذهب:
اي امرأة لا تحب المكياج القوي أو اللامع يمكنها وضع المكياج البرونزي المذهب الذي يجعلها تطل بإطلالة راقية، يمكن استخدام ظل العيون البرونزي المائل الى الذهبي على كل الجفن العلوي وأسفل عظمة الحاجب، وعلى خط الجفن السفلي، والروج باللون النيود المائل الى الزهري.
أحدث صيحات المكياج
     

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