أحمد عمر هاشم لمريدى العشيرة المحمدية: حافظوا على بيتكم من الفرقة والنزاع

طالب الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، وعضو المجلس الأعلي للتصوف، أتباع ومريدي العشيرة المحمدية الذراع الدعوى للطريقة المحمدية الشاذلية بترك الفرقة والنزاع والاحتكام لصوت العقل والركون إلى الحل السلمي، وعدم الدخول في صراعات وفتن لا يعلم مداها إلا الله.وأوضح «هاشم»، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الطرق الصوفية هي مدارس للتربية وليست ساحات للنزاع والخلاف، ويجب علي أبناء هذه الطريقة المباركة أن يعلموا جيدًا أن هذه الطريقة محفوظة بمدد شيخها المؤسس القطب الرباني والإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم،وهذا يجعل على عاتق أتباع هذه الطريقة مسئولية كبيرة.