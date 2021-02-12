رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: تطعيم جميع الفئات ذات الأولوية ضد كورونا بنهاية العام

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:37 ص
وزير الصحة البرازيلي
وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو
وكالات
طباعة
قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو في جلسة استماع علنية بمجلس الشيوخ إنه سيتم تطعيم جميع الفئات ذات الأولوية بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن اللقاحات المستوردة ستكفي جميع سكان البلاد وإن الحكومة تعول أيضا على الإنتاج المحلي من معهدي بوتانتان وفيوكروز.

وقال بازويلو إن البرازيل وزعت حتى الآن 11 مليون جرعة لقاح.

وأضاف أنه لا يزال هناك 6 ملايين جرعة سيتم إعطاؤها.

ووفقا للوزير، تسعى شركة "أونياو كويميكا" البرازيلية للأدوية إلى حل لمسألة التوثيق المعلقة لتسجيل اللقاح الروسي "سبوتنك في" رغم أن هيئة الرقابة الصحية الروسية لم تتبع معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار بازويلو إلى أن الحكومة الاتحادية اشترت 100 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني الذي ينتجه معهد بوتانتان.

موضوعات متعلقة

توفي وهو يقول الشهادة.. تفاصيل آخر 5 دقائق في حياة علي حميدة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الحكومة الباكستانية ترفع رواتب الموظفين 25% بعد احتجاجات

الصينيون يودعون «عام الفأر» وسط تدابير استثنائية خوفًا من «كورونا»

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

مسيرة لم تنجح وشائعات متواصلة.. أبرز قصص زواج الفنانات والشيوخ

الليلة.. حفل سيمفونى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

محمد العزب: الاحتلال العثمانى لم تشغله الحياة الثقافية فى مصر

رشا غانم: الأدب العثمانى هو مصرى فى الأصل