البرازيل: تطعيم جميع الفئات ذات الأولوية ضد كورونا بنهاية العام

قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو في جلسة استماع علنية بمجلس الشيوخ إنه سيتم تطعيم جميع الفئات ذات الأولوية بحلول نهاية العام.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن اللقاحات المستوردة ستكفي جميع سكان البلاد وإن الحكومة تعول أيضا على الإنتاج المحلي من معهدي بوتانتان وفيوكروز.وقال بازويلو إن البرازيل وزعت حتى الآن 11 مليون جرعة لقاح.وأضاف أنه لا يزال هناك 6 ملايين جرعة سيتم إعطاؤها.ووفقا للوزير، تسعى شركة "أونياو كويميكا" البرازيلية للأدوية إلى حل لمسألة التوثيق المعلقة لتسجيل اللقاح الروسي "سبوتنك في" رغم أن هيئة الرقابة الصحية الروسية لم تتبع معايير منظمة الصحة العالمية.وأشار بازويلو إلى أن الحكومة الاتحادية اشترت 100 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني الذي ينتجه معهد بوتانتان.