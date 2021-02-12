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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودى مع المكسيك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بايدن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة موجهة: "إن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار".

ووجه بايدن بمراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.

وكان ترامب قد وقع منتصف فبراير 2019 مرسوم حالة الطوارئ لتأمين 8 مليارات دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير النظامية إلى بلاده، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلابا عنيفا" على الدستور.

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