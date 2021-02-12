سلطات الجبل الأسود توافق على شراء لقاح سبوتنيك V الروسى

أصدر معهد الأدوية والمواد الطبية في الجبل الأسود إذنا لاستيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" أشار المعهد إلى أنه وافق على استيراد اللقاح الروسي بقرار من الحكومة، التي لم تبدأ بأي حملات لتطعيم السكان بعد.وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن هناك مباحثات حول توريدات اللقاح الروسي إلى البلاد.يذكر أنه منذ بدء انتشار الوباء تم تأكيد إصابة نحو 10% من عدد سكان البلاد البالغ نحو 620 ألف نسمة بكورونا، فيما توفي بالفيروس أكثر من 680 شخصا في الجبل الأسود.