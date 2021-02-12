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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تخطط لبناء حى استيطانى فى القدس

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت صحيفة "كلكليست" العبرية عن مخطط استيطاني جديد لبناء حي يهودي وسط مدينة القدس.

وأفادت الصحيفة بأن سلطة "أراضي إسرائيل" تسعى لإقرار مخطط يقضي ببناء حي استيطاني جديد مكون من 900 وحدة قرب مجمع المالحة التجاري وسط القدس.

وقالت إن مساحة المشروع تبلغ 205 دونمات، ويشمل منشآت رياضية ووحدات سكنية موزعة على عمارات مكونة من 24 طابقا، إضافة إلى 250 وحدة سكنية محمية ومكاتب بمساحة 330 مترا، ومناطق تجارية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة ستقدم هذا الأسبوع للجنة القطرية للتخطيط والبناء في القدس، بعد استيفائها الشروط اللازمة، لافتة إلى أن التقديرات تشير إلى تحديد موعد قريب لإقرار الخطة.

وكشف مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية خليل التفكجي النقاب عن بدء السلطات الإسرائيلية شق الطريق الإلتفافي الرئيسي لربط عناتا بالعيزرية شرق مدينة القدس المحتلة تمهيدا لبناء مستوطنة جديدة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على توسيع المستوطنات وسد الفراغات التي تعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض.

وأوضح أنه تم خلال الشهر الماضي الإعلان عن 1942 وحدة استيطانية في مناقصات متلاحقة ومتزامنة بشكل منسق وضمن المنظومة الاستيطانية والأمنية التي تقضي على الحلم الفلسطيني بدولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية.

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