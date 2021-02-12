صعوبة الرؤية الأفقية بسبب الشبورة بطريق السويس القاهرة

انتشرت الشبورة المائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بأجواء طريق السويس - القاهرة، مما تسبب في صعوبة الرؤية الأفقية.وواجه المسافرون، عبر طريق السويس - القاهرة خطرا مزدوجا، من صعوبة الرؤية بسبب الشبورة، واقتحام سيارات النقل للحارات المخصصة للسيارات الملاكي.ولجأ المسافرون إلى الاحتماء بالوقوف بحواف الطريق، أو السير أقصى اليمين مع إنارة أضواء كشافات الانتظار لتنبيه السيارات القادمة من الخلف.وكان طريق السويس القاهرة خلال مطلع يناير الماضي قد شهد غلقا تاما في الفترة بين الفجر والعاشرة صباحا من كل يوم، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعوق الرؤية الأفقية لقائدي السيارات.