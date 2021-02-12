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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: إصابات كورونا لليوم الثانى فوق الـ1000

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:52 ص
وكالات
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سجلت العاصمة الأردنية عمان لليوم الثاني على التوالي أكثر من 1000 إصابة بكورونا، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة اليوم.

وسجلت اليوم 1176 إصابة وامس 1242 إصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أنها سجلت 10 وفيات و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى 341984 حالة، أما الوفيات فبلغت 4421 حالة.

وكان وزير الصحة نذير عبيدات قال في تصريحات إذاعية إن الوزارة تدرس بطريقة جدية سبب الارتفاع الواضح بنسبة الإصابات في عمّان.

وأشار عبيدات إلى أن الالتزام بشكل عام في المملكة ليس بالمستوى المطلوب في ما يتعلق بارتداء الكمامة.

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