ولي عهد أبو ظبى يؤكد على العمق العربى الإستراتيجى للعراق

بحث محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس العراقي برهم صالح العلاقات بين البلدين وتنمية التعاون بينهما، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" اطلع ولي عهد أبو ظبي على تطورات الأوضاع على الساحة العراقية ومجمل التحديات التي تواجهها بغداد خلال المرحلة الحالية، مؤكدا حرص الإمارات على استقرار العراق وأمنه وصون سيادته ووحدته ومكتسباته ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق.كما شدد على العمق العربي الإستراتيجي للعراق وأن العراق الشقيق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك.وتناول والرئيس العراقي الذي يزور الإمارات، مستجدات جائحة كورونا " في البلدين والعالم والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية".