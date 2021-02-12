رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إجازة الأمومة المدفوعة الأجر مرتبطة بمزايا صحية طويلة الأجل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:40 ص
إجازة الأمومة المدفوعة
إجازة الأمومة المدفوعة الأجر
أ ش أ
طباعة
توصلت دراسة جديدة إلى أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لها فوائد صحية عقلية وجسدية كبيرة للأمهات والأطفال - بما في ذلك معدلات منخفضة من اكتئاب ما بعد الولادة ووفيات الرضع.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Harvard Review of Psychiatry، أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر تزيد أيضًا من احتمالية بدء الرضاعة الطبيعية مبكرا وزيادة مدتها بين الأمهات اللائي يخترن خيار الرضاعة الطبيعية والقدرة على ذلك.

وقالت الباحثة " كريستينا ديفيدسون " الأستاذ فى كلية الطب جامعة "سان فرانسيسكو ": " تُظهر البيانات المتاحة الآن أيضًا أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر مفيدة للصحة الجسدية والعقلية للأمهات وأطفالهن.. لذلك، نحن نعلم الآن أنها أيضًا مفيدة لصحة الأسر العاملة ".

وفى هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل الدراسات الوطنية والدولية الأخيرة حول آثار إجازة الأمومة المدفوعة الأجر على صحة الأمهات والأطفال.. بالتركيز على 26 دراسة تجريبية أو شبه تجريبية، تسلط هذه الدراسة الضوء على فوائد الصحة العامة لإجازة الأمومة مدفوعة الأجر في عدة مجالات.. فقد توصل الباحثون إلى أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر مرتبطة بإنخفاض معدلات اكتئاب الأم بعد الولادة، وهو اضطراب شائع له تداعيات خطيرة على كل من الأم والطفل.. كما تشمل الفوائد الأخرى المبلغ عنها انخفاض الضغط النفسي، وتحسين الحالة المزاجية، وفي إحدى الدراسات، انخفاض حاد في خطر عنف الشريك الحميم.. كذلك، كان لإجازة الأمومة مدفوعة الأجر آثار إيجابية على الصحة العقلية للرضع ونموها - بما في ذلك الحد من مخاطر اكتئاب ما بعد الولادة وآثاره السلبية الملازمة على الترابط بين الأم والرضيع.

كما تم ربط مدة إجازة الأمومة بنوعية التفاعلات بين الأم والطفل، مما يؤثر على نمو الارتباط والتعاطف والأداء الأكاديمي في وقت لاحق لدى الطفل.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

توفي وهو يقول الشهادة.. تفاصيل آخر 5 دقائق في حياة علي حميدة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 12-2-2021 فى مصر

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الحكومة الباكستانية ترفع رواتب الموظفين 25% بعد احتجاجات

الصينيون يودعون «عام الفأر» وسط تدابير استثنائية خوفًا من «كورونا»

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

مسيرة لم تنجح وشائعات متواصلة.. أبرز قصص زواج الفنانات والشيوخ

الليلة.. حفل سيمفونى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

محمد العزب: الاحتلال العثمانى لم تشغله الحياة الثقافية فى مصر

رشا غانم: الأدب العثمانى هو مصرى فى الأصل