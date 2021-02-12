«الأعلى للصوفية» يحذر المتنازعين على زعامة العشيرة

وجه المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر، تحذيرًا شديد اللهجة إلى مريدي وأتباع جماعتي العشيرة الصوفية والطريقة المحمدية، مطالبًا إياهم بضرورة الإلتزام والتحلي بالأدب الصوفي وعدم الخروج على تعاليم السادة أقطاب التصوف، بعد حدوث حالة من اللغط والصراع الإعلامي بين الجبهتين المتنازعتين على زعامة الطريقة.وأكد الأعلى للصوفية في اجتماعه العاجل مساء أمس أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة بخصوص أزمة العشيرة المحمدية والطريقة المحمدية الشاذلية، ويتعجب كثيرًا لما يتم تناوله في الصحف والفضائيات بخصوص هذه الأزمة التي يريد البعد جعلها فتنة لاتبقي ولاتذر، لذلك نقول أن الفتنة نائمة لا تيقظوها حتى لايفترق أبناء البيت الصوفي الوحيد ويصبحوا منقسمين على أنفسهم، فهذا ليس في مصلحة التصوف أو الطريقة نفسها.